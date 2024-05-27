Шестнадцать объектов торговли в Удмуртии нарушили запрет продажи алкоголя 25 мая

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в день Последнего звонка выявили 16 нарушений продажи алкоголя. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.