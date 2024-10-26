Иранский генерал Резаи назвал атаку Израиля демонстрацией страха, а не силы

Израиль своей атакой на Иран продемонстрировал не силу, а страх и желание "убежать". Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал секретарь Совета по определению политической целесообразности Исламской Республики, генерал Мохсен Резаи.
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