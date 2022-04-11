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Власти Красноярского края сообщили о гибели в военной операции на Украине капитана из Галанино

Власти Красноярского края сообщили о гибели в военной операции на Украине капитана из Галанино

В ходе специальной военной операции России на Украине погиб 32-летний капитан капитана разведывательной роты Вадим Хроменков из села Галанино Казачинского района Красноярского края, следует из сообщения на официальном сайте районной администрации.

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