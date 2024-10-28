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Эксперт Лебедева рассказала, чем можно заменить парфюм

Эксперт Лебедева рассказала, чем можно заменить парфюм

Выбор аромата – дело непростое. Как подобрать это сделать &quot;Тульской службе новостей&quot; рассказала  кандидат наук, старший специалист &quot;Юнилевер Русь&quot; в категории дезодоранты бренда Рексона Perfume Катерина Лебедева.

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