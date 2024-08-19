Легкоатлетка Кочанова: «Игры БРИКС ни в коем случае нельзя сравнивать с Олимпиадой, это изначально безумно разные старты по формату»

Ранее в Екатеринбурге завершился чемпионат России. Мария Кочанова победила в прыжках в высоту с результатом 1,97 метра, что соответствует олимпийскому нормативу – за это спортсменка получит призовые в размере 1 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии