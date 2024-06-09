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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич: «Играть в баскетбол – лучшая работа в мире»

Новичок НБА форвард «Детройта» Осар Томпсон на пресс-конференции спросил у Дончича о том, как он сочетает свободу на площадке и наслаждение игрой с серьезным подходом.

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