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Баловни судьбы: известный астролог назвала трех главных везунчиков 2024 года среди знаков Зодиака

Баловни судьбы: известный астролог назвала трех главных везунчиков 2024 года среди знаков Зодиака

Специалист рассказала, представителей каких созвездий ждет благоприятный период в 2024 году. Астролог Василиса Володина выделила три знака зодиака, которые станут настоящими фаворитами судьбы в 2024 году.

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