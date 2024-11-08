Актер Конкин рассказал о произошедшем мошенничестве в Театре на Таганке

Исполнитель роли Владимира Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям», как замдиректора Театра на Таганке в 90-х годах обманом забрал у него тысячу долларов.
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