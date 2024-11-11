В подмосковных Люберцах полицейские привлекли около 300 иностранцев к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили строительные и производственные объекты, расположенные в г.
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