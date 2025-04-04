Гостиницу в Капотне оштрафовали за антисанитарию

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО зарегистрировал шесть случаев гастроэнтерита и провёл эпидемиологическое расследование в гостинице «Русские Сезоны Комфорт Отель Поречье» во 2-м квартале Капотни.
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