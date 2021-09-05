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Огромные зарплаты и иностранные звезды: что тянет футбол в РФ на дно

Стартовый свисток арбитра, и мы нетерпеливо потираем ладони – вот сейчас наши всем покажут. Головокружение от побед знакомо каждому: и титулованным болельщикам, которые в свое время сами защищали цвета футбольной сборной, и простым смертным.

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