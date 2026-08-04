Zero Hedge
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Zero Hedge

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Apple Demands Forensics, Injunction On OpenAI - Which Fired Back Hours Later

Apple Demands Forensics, Injunction On OpenAI - Which Fired Back Hours Later

Apple Demands Forensics, Injunction On OpenAI - Which Fired Back Hours Later Apple went to a federal judge on Monday with a sweeping demand in its case against OpenAI - in which two former Apple employees stand accused of funneling confidential information to the ChatGPT maker.

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