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Мировое обозрение

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Русофобская страна стала крупнейшим поставщиком игристых вин в Россию

Русофобская страна стала крупнейшим поставщиком игристых вин в Россию

Больше всего игристого вина за девять месяцев текущего года Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы на общую сумму свыше 200 миллионов долларов, а замкнула десятку лидеров Германия, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.

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