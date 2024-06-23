Два ребенка и десять взрослых получили ранения в результате разрыва кассетных боеприпасов в районе пляжа Учкуевка на Северной стороне Севастополя при отражении ракетной атаки Украины.
Украина ударила по пляжу в Севастополе. Есть пострадавшие дети
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Олег Самойлов
дуркаина подписала себе смертный приговор, который обжалованию не подлежит!
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6 час.
Анатолий Страшко
Ваша Светлость, а почему они "наши" чинуши? Они не наши. Их нужно к ногтю. Они все с кукишами в кармане и с кошельками там. Милонову надо предложить организовать проверку чиновников высокого ранга на предмет нахождения их деток в это время. Время проведения СВО. Ведь у нас сейчас пытаются только выяснить сколько кто-то украл. А надо выяснять куда всё это сплавил. Всё их имущество здесь - цветочки. Проследите где детки.
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15 мин.
АС
Анатолий Страшко
Хватит щёки надувать. На импотентов похожи, рассказывающих окружающим, про свою сексуальную мощь. Обязательно по Банковой. Американцы с нашими подводными лодками у их берегов ничего взамен не смеют даже думать. Ведь они ждут конца. Понимают, что залезли в жопу. И уже дышать нечем. Даже своего полупридурка Байдена подумывают заменять , как кандидата. Могут даже травануть. Им не привыкать.
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9 мин.
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