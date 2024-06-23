Украина ударила по пляжу в Севастополе. Есть пострадавшие дети

Анатолий Страшко

Ваша Светлость, а почему они "наши" чинуши? Они не наши. Их нужно к ногтю. Они все с кукишами в кармане и с кошельками там. Милонову надо предложить организовать проверку чиновников высокого ранга на предмет нахождения их деток в это время. Время проведения СВО. Ведь у нас сейчас пытаются только выяснить сколько кто-то украл. А надо выяснять куда всё это сплавил. Всё их имущество здесь - цветочки. Проследите где детки.