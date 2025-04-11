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Актер Анатолий Белый в Израиле выступит на концерте со сбором денег для ВСУ

Актер Анатолий Белый в Израиле выступит на концерте со сбором денег для ВСУ

Уехавший из России актер Анатолий Белый* соберет деньги для Вооруженных сил Украины. Концерт в израильском городе Хайфа с его участием анонсировала волонтерская организация «Общее дело» в соцсети Facebook**.

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