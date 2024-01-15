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Военное обозрение

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Лёд на Днепре осложнил попытки ВСУ переправлять подкрепления на левобережный плацдарм в Крынках

Лёд на Днепре осложнил попытки ВСУ переправлять подкрепления на левобережный плацдарм в Крынках

Ранее украинским формированиям удалось закрепиться на левом берегу реки в Херсонской области.

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