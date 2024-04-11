Yandex представил новую версию Алисы

Создатели Яндекса представили новую версию своего популярного виртуального ассистента "Алисы". Теперь он может объяснить сложные понятия простым языком, создавать что-то новое без перехода в режим "Давай придумаем", задавать дополнительные вопросы и сохранять контекст беседы, сообщает Rozetkid.