Лукашенко: белорусская оппозиция на Западе планирует вооруженное нападение

Вооруженное нападение на Белоруссию планируют находящиеся за рубежом оппозиционеры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 сентября во время выступления на патриотическом форуме «Если мы едины».
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