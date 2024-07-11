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НАТО допустила фатальный просчет. Россия им воспользуется

НАТО допустила фатальный просчет. Россия им воспользуется

© РИА Новости Алексей Витвицкий 1,9K прочитали НАТО оказалась в ситуации, которой альянс и "американский гегемон" избегал со времен холодной войны — в прокси-конфликте с Россией на территории Европы, пишет RS.

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