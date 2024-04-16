Почему шоколад не грызут и для чего его нужно хранить в холодильнике

Где стоит покупать шоколад – Всё зависит от предпочтений в шоколаде. В сетевых и обычных магазинах в основном доступен шоколад из промышленного африканского какао, к которому в том числе относится и весь бельгийский шоколад.
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