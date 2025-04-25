В Забайкалье рассмотрят три новых закона о безнадзорных животных

В ближайшее время депутаты Заксобрания региона рассмотрят три законопроекта о бездомных животных. Их обсуждение анонсировал глава комитета по аграрной политике Михаил Якимов на заседании Совета представительных органов муниципалитетов.
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