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СССР-Россия

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Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит под Белгородом тремя ракетами

Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит под Белгородом тремя ракетами

По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных военнослужащих ВСУ. Самолет упал в поле неподалеку от населенного пункта, уточнил губернатор.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Пора отвечать не только украм, но и всем тем, кто их вооружает. Безнаказанность поощряет преступников...
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19 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А мы гарантируем безопасность всяких мразей прибывающих вна усраину из Гейросоюза и Наглии, в частности рИшака Сасунка, чтобы он &quot;без экстрима&quot; мог договариваться с верховным коксонюхающим, как лучше убивать россиян - военных и гражданских.
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14 час.

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