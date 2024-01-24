Пора отвечать не только украм, но и всем тем, кто их вооружает. Безнаказанность поощряет преступников...

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Леонид Ла Рошель

А мы гарантируем безопасность всяких мразей прибывающих вна усраину из Гейросоюза и Наглии, в частности рИшака Сасунка, чтобы он "без экстрима" мог договариваться с верховным коксонюхающим, как лучше убивать россиян - военных и гражданских.