В петербургском Фонде друзей балтийской нерпы поделились планами на межсезонье

В частности, рассказали о создании искусственных снежных убежищ Петербургский «Водоканал Санкт-Петербурга» и Фонд друзей балтийской нерпы продолжают работу по спасению и сохранению морских млекопитающих Балтики и Ладожского озера, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.