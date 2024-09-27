В петербургском Фонде друзей балтийской нерпы поделились планами на межсезонье

В частности, рассказали о создании искусственных снежных убежищ Петербургский «Водоканал Санкт-Петербурга» и Фонд друзей балтийской нерпы продолжают работу по спасению и сохранению морских млекопитающих Балтики и Ладожского озера, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии