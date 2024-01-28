25 января 2024 года в государственном учреждении образования ´Детский сад № 84 г. Бобруйска´ состоялось совещание для методистов, специалистов курирующих вопросы дошкольного образования ´Об итогах работы системы дошкольного образования за 2023 год´.
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