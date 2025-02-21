The Telegraph: Лондон истратил 100 миллиардов долларов на конфликт, протекающий вдали от Британии Лондон истратил 100 миллиардов долларов на вооруженный конфликт, протекающий вдали от Британии.
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The Telegraph: Лондон истратил 100 миллиардов долларов на конфликт, протекающий вдали от Британии Лондон истратил 100 миллиардов долларов на вооруженный конфликт, протекающий вдали от Британии.
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