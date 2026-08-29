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Ортопед объяснил, какое простое упражнение помогает разгрузить позвоночник

Ортопед объяснил, какое простое упражнение помогает разгрузить позвоночник

Серьезную опасность для позвоночника могут представлять чрезмерные осевые нагрузки Обычный вис на турнике может помочь снять напряжение с позвоночника без специальных тренажеров и процедур.

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