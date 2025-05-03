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Пожар в Челябинской области: погибли четверо, причины устанавливаются

Пожар в Челябинской области: погибли четверо, причины устанавливаются

В Нязепетровске Челябинской области трагически завершилась ночь: в пожаре сгорел частный жилой дом, погибли четыре человека.

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