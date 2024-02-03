Британия хочет направить силы НАТО на Украину: главное за сутки

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Великобритания предложила союзникам по НАТО обсудить отправку экспедиционного корпуса альянса на Украину, российские войска уничтожили пункты дислокации ВСУ на правобережье Днепра, в Белгородской области сбили украинский беспилотник.
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