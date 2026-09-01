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Контрафронт

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Филиппины: высокопоставленный лидер Новой народной армии (ННА) был убит во время столкновения между...

Филиппины: высокопоставленный лидер Новой народной армии (ННА) был убит во время столкновения между повстанцами и полицией в Барангае-Магогоне, муниципалитет Камалиг, провинция Албай, регион Бикол, в ночные часы 31 августа.

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