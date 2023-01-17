Военное обозрение

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На Украине и Донбассе снова появятся немецкие бронированные «кошки» и тяжёлые английские танки, командование ВСУ раздумывает о направлениях их применения

На Украине и Донбассе снова появятся немецкие бронированные «кошки» и тяжёлые английские танки, командование ВСУ раздумывает о направлениях их применения

Украинское военное командование пытается решить задачу, связанную с тем, на какое направление в первую очередь нужно перебросить танки натовского образца, как только они поступят из-за рубежа.

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