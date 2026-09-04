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"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России

"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России

Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал безрассудными действия ведущих европейских государств, которые поставляют Киеву дальнобойные ракетные системы для нанесения ударов по тыловым объектам на территории России, сообщает болгарское издание Sofia Globe .

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