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  • Сергей
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Захарова: перемирие на Рождество аморально для бесноватого киевского режима

Захарова: перемирие на Рождество аморально для бесноватого киевского режима

«Рождественское перемирие» аморально для киевского режима, потому что он бесноватый. Так прокомментировала отказ Украины от предложения властей Венгрии о прекращении огня на Рождество официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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