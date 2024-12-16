«Рождественское перемирие» аморально для киевского режима, потому что он бесноватый. Так прокомментировала отказ Украины от предложения властей Венгрии о прекращении огня на Рождество официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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