20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Есть фильмы, которые рассказывают о самых зловещих и отвратительных деяниях, показывают самые отчаянные и мрачные судьбы, раскрывают запредельную и немыслимую человеческую жестокость, обнажают гнусные и отвратительные пороки.
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