20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

С нами не соскучишься!

Есть фильмы, которые рассказывают о самых зловещих и отвратительных деяниях, показывают самые отчаянные и мрачные судьбы, раскрывают запредельную и немыслимую человеческую жестокость, обнажают гнусные и отвратительные пороки.