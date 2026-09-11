Советские vs. западные: 19 пар актрис в одном возрасте

Один возраст — два разных мира. В одном возрасте Мэрилин Монро снималась в «Джентльменах, которые предпочитают блондинок», а Наталья Андрейченко — в «Мэри Поппинс» и «Военно-полевом романе».
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