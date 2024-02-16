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Власти Санкт-Петербурга не получали проект реставрации Конюшенного ведомства

Власти Санкт-Петербурга не получали проект реставрации Конюшенного ведомства

Инвестор не предоставил администрации Санкт-Петербурга план реставрации Конюшенного ведомства. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

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