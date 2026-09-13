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Почти человек, но не совсем: зачем машинам думать и выглядеть как люди

Почти человек, но не совсем: зачем машинам думать и выглядеть как люди

В фильмах очень часто изображают инопланетян с глазами, ртом, руками и ногами, хотя никто не знает, как они выглядят.

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