В Колпне сквер получил имя погибшего орловского пожарного Алексея Сопина

Накануне, 16 октября, в посёлке Колпна состоялась торжественная церемония открытия памятного камня в честь присвоения скверу имени старшего сержанта внутренней службы Алексея Сопина, который служил в пожарной части №3 города Орла.
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