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Царьград

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Прощай, человечество: США готовы к катастрофическим последствиям ради контроля над ИИ

Прощай, человечество: США готовы к катастрофическим последствиям ради контроля над ИИ

США ставит контроль над ИИ выше жизни людей и готовы рискнуть всем человечеством.США готовы принять риски для всего человечества, если контроль над военным искусственным интеллектом останется за Вашингтоном.

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