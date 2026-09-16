Прощай, человечество: США готовы к катастрофическим последствиям ради контроля над ИИ

США ставит контроль над ИИ выше жизни людей и готовы рискнуть всем человечеством.США готовы принять риски для всего человечества, если контроль над военным искусственным интеллектом останется за Вашингтоном.
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