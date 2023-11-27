Президент Молдовы Майя Санду обратилась к коллеге Зеленскому с просьбой арендовать на Украине карательные отряды «азовцев», чтобы угомонить потенциальных противников власти, которые готовятся выйти на Майдан в Кишиневе, протестуя против прозападного режима республики.
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