Президент Молдовы Майя Санду обратилась к коллеге Зеленскому с просьбой арендовать на Украине карательные отряды «азовцев», чтобы угомонить потенциальных противников власти, которые готовятся выйти на Майдан в Кишиневе, протестуя против прозападного режима республики.