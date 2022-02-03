Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,8%, до $91,08 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:59 мск.
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