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Царьград

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Минобороны России отразило атаки 629 украинских дронов

Минобороны России отразило атаки 629 украинских дронов

Минобороны РФ отчиталось об успешной работе ПВО, сбившей 629 украинских беспилотников. Все атаки, включая запуск шести управляемых авиабомб и снаряда HIMARS, были отражены.

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