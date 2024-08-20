Константин Бронзит в 2024 году представит два новых мультфильма

Они называются «Мусор» и «Лунтик. Возвращение домой» Режиссер анимационных фильмов, двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит дал интервью ТАСС, в котором рассказал, что готовится к выходу двух фильмов.
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