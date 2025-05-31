Молодой человек убил девушку и ее спутника на остановке в Москве

На севере Москвы мужчина совершил убийство своей 17-летней возлюбленной, когда увидел ее с другим человекомНа севере Москвы мужчина совершил убийство своей 17-летней возлюбленной, когда увидел ее с другим человеком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии