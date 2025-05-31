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Молодой человек убил девушку и ее спутника на остановке в Москве

Молодой человек убил девушку и ее спутника на остановке в Москве

На севере Москвы мужчина совершил убийство своей 17-летней возлюбленной, когда увидел ее с другим человекомНа севере Москвы мужчина совершил убийство своей 17-летней возлюбленной, когда увидел ее с другим человеком.

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