В Минфине США оценили ущерб России от СВО

Проводимая Россией СВО наносит ущерб российской экономике, ведет к росту потребительских цен для граждан, а также вынуждает Москву тратить треть своего бюджета на оборону, пишет Financial Times со ссылкой на проект отчета Минфина США.
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