Крестьянские клетчатки чебуречных жеребцов

Да, подтверждает Donny, духи "Крестьян диор". Для крестьян. Что говорите? Чем пахнет? А чем вообще могут пахнуть духи для крестьян? Навозом, разумеется, и свежевспаханной землей! *** Понимаете, объясняет Ktibr, если вы на вашу фигню, которой торгуете, вешаете надпись Superfood, чтобы впаривать это лохам за дикие деньги, то нельзя писать на этикетке "Яблочная клетчатка".