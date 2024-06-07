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pisec

2 подписчика

Крестьянские клетчатки чебуречных жеребцов

Крестьянские клетчатки чебуречных жеребцов

Да, подтверждает Donny, духи "Крестьян диор". Для крестьян. Что говорите? Чем пахнет? А чем вообще могут пахнуть духи для крестьян? Навозом, разумеется, и свежевспаханной землей! *** Понимаете, объясняет Ktibr, если вы на вашу фигню, которой торгуете, вешаете надпись Superfood, чтобы впаривать это лохам за дикие деньги, то нельзя писать на этикетке "Яблочная клетчатка".

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