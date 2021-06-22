Задержали военные: в Африке застряла группа свердловских туристов

Участники кругосветной экспедиции «Мир наш» седьмой день не могут покинуть Африку. Их задержали военные в Чаде, забрали паспорта, телефоны, ноутбуки и фотоаппараты, ключи от машины и на военном самолете переправили в столицу страны Нджамены.