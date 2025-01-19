Валенки в прорубь: народные хитрости российских солдат для выживания в Арктике

Служить солдатам и офицерам России приходится и в самых холодных районах страны и даже в Арктике, где интересы государства в будущем могут оказаться под угрозой — слишком богаты шельфовые территории, огромный потенциал имеет и морской арктический путь.
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