Генетика развития подтверждает общее происхождение выделительных органов разных групп животных

Выделительные органы многоклеточных животных очень разнообразны. Еще в XIX веке их разделили на протонефридии и метанефридии (не считая некоторых существенных исключений: например, выделительные органы насекомых не относятся ни к тем, ни к другим).
Выделительные органы многоклеточных животных очень разнообразны. Еще в XIX веке их разделили на протонефридии и метанефридии (не считая некоторых существенных исключений: например, выделительные органы насекомых не относятся ни к тем, ни к другим).
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