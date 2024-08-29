В Первомайском районе будущие первоклассники получили подарки к новому учебному году.

Первое сентября, День знаний - это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов. Это самый долгожданный и радостный день для тех, кто впервые переступит школьный порог и начнет долгое путешествие по стране знаний, он несет с собой новые возможности и неизведанное приключение.