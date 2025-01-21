Нужно ли пенсионеру сообщать о своем увольнении: разъяснение юриста Сиваковой

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Работающим пенсионерам с этого года вернули индексацию пенсий. Однако многие задаются вопросом, необходимо ли сообщать в Социальный фонд об увольнении с работы для восстановлениях всех ранее пропущенных индексаций.